М'який та соковитий шашлик: як замаринувати м'ясо за 15 хвилин

Наближаються травневі свята та вихідні, коли українці виїжджають на природу та готують шашлики. Ця страва подобається багатьом, однак її потрібно вміти правильно готувати.

Одним з найголовніших аспектів приготування шашликів є маринад. UAportal підготував рецепт швидкого маринаду, який дозволить почати готувати м'ясо вже за 15 хвилин.

Традиційно для маринаду використовують кефір, оцет або сік. У розчині м'ясо залишають від декількох годин, до цілої ночі.

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Втім, можна замаринувати м'ясо набагато швидше. Для цього знадобиться звичайний пакет та мінералка.

У пакет потрібно вилити воду, додати м'ясо та щільно зав'язати, щоб бульбашки не виходили назовні. Пакування треба ретельно м'яти руками упродовж 10-15 хвилин.

Після цього м'ясо можна дістати та насаджувати на шампури. Такий маринад дозволить отримати соковитий та м'який шашлик.

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