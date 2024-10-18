'Ми повинні продовжувати підтримку' - Байден у Берліні наголосив, що Україні буде важко взимку

18 жовтня під час виступу в канцелярії Олафа Шольца у Берліні президент США Джо Байден попередив, що Україну чекає "дуже важка зима", закликавши парнерів США продовжувати підтримку Києва. Крім того, Байден високо оцінив підтримку України канцлером Олафом Шольцом і його урядом та подякував за допомагу Україні "боротися за свободу, демократію і виживання".

"Ми не можемо відступити, ми повинні продовжувати нашу підтримку. На мою думку, ми маємо продовжувати доти, доки Україна не здобуде справедливий і міцний мир відповідно до Статуту ООН, доки людська гідність знову не візьме гору", – заявив президент США. Про це пише Bloomberg.

На зустрічі у Берліні президент Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр вручив Джо Байдену найвищий німецький цивільний орден за заслуги - Великий хрест спеціального класу Ордена за заслуги (Bundesverdienstkreuz).

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Байден і Шольц сьогодні проведуть двосторонні переговори. Після цього вони зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери чотирьох країн планують обговорити прохання президента України Володимира Зеленського про додаткову допомогу, мова також йтиме про членство України в НАТО.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО не має стати стороною російсько-української війни. "Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи", – заявив він.

Трохи пізніше президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон та новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілись та обговорили подальшу підтримку України.

Президент Байден наголосив на критичній важливості збереження єдності та рішучості у підтримці України. Він підкреслив, що ціна цієї підтримки незрівнянно менша за наслідки світу, де панує агресія.

Олаф Шольц заявив про готовність Німеччини стояти поруч з Україною "стільки, скільки буде потрібно". Він згадав про запланований міжнародний кредитний пакет у 50 млрд доларів, який фінансуватиметься за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Кір Стармер, у свою чергу, зауважив, що попри складну ситуацію в Україні, Росія поступово слабшає, витрачаючи 40% свого бюджету на війну. За його словами, минулого місяця Росія зазнала найбільших щоденних втрат.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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