Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ключовим пріоритетом у сфері оборони повинні бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. На його думку, нестачу техніки та належної підготовки особового складу не можна компенсувати молодими солдатами.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

"У ЗМІ активно обговорюють можливе зниження призовного віку для українців. Натомість ми маємо зосередитися на оснащенні наших бригад сучасною технікою та належній підготовці особового складу для роботи з нею. Брак обладнання та навичок не можна замінити молодістю солдатів". Про це написав Зеленський у мережі Х

Президент підкреслив, що метою має бути збереження життів військовослужбовців, а не накопичення зброї на складах.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!