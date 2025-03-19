Ми з Путіним ніколи не обговорювали припинення допомоги Україні – Трамп

Президент США поділився подробицями своєї розмови з російським президентом, наголосивши, що питання військової допомоги Україні під час обговорення з Володимиром Путіним не піднімалося.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на телеканалі Fox News від 18 березня. Ведуча звернула увагу Трампа на інформацію, поширену російськими ЗМІ, згідно з якою Путін нібито наполягав на негайному припиненні підтримки України з боку США як одній з умов мирної угоди. Однак Трамп заперечив це, запевнивши, що в їхній розмові така тема взагалі не порушувалася.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

"Ми мали дуже гарну розмову, яка тривала майже дві години. Обговорювали багато питань, зокрема шляхи досягнення миру. Але питання допомоги Україні жодного разу не піднімалося."

Президент США також зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені у природних ресурсах Росії.

"Вони володіють надзвичайно цінними ресурсами, серед яких великі запаси рідкісноземельних металів. У них багато територій та речей, які могли б бути корисні нам та іншим країнам. Я переконаний, що Росія хоче налагодити відносини зі Сполученими Штатами."

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!