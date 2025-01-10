На 30% більше: названо три сфери, де в Україні різко підвищили зарплати

В Україні, за офіційними даними, середні зарплати у трьох галузях за рік зросли більш ніж на третину. Мова йде про поштову та кур'єрську діяльність (зростання на 37,4%), будівництво (35,8%) та авіаційний транспорт (35,7%).

Таку інформацію надає Держстат, пише Oboz.ua. Незважаючи на рекордне зростання зарплат у будівельній сфері, їхній рівень залишається відносно невисоким – станом на вересень 2024 року середній дохід будівельників становив 16 106 грн.

У поштовій та кур'єрській діяльності показники ще нижчі – середня зарплата працівників досягла 15 560 грн, хоча й зросла на 37,4%.

Ця зарплата є однією з найнижчих серед усіх галузей. Гірші показники лише в освіті, де середній дохід становить лише 13 970 грн. На третьому місці за темпами зростання зарплат знаходиться авіаційний транспорт – тут зафіксовано збільшення на 35,7%, що довело середню зарплату до 40 443 грн.

Читайте також: На ринку праці катастрофічний дефіцит кадрів: яких спеціалістів не вистачає і чому

Хоча цивільна авіація в Україні тимчасово не функціонує, авіакомпанії продовжують виконувати рейси за кордоном. Також підтримується інфраструктура в країні, щоб у майбутньому, за умови безпеки, оперативно відновити роботу аеропортів.

Слід зазначити, що дані Держстату демонструють середню зарплату з певним запізненням. Останні показники, опубліковані у грудні, відображають стан на вересень 2024 року. На той момент середня зарплата українців становила 20 592 грн, що на 22,2% більше порівняно з вереснем 2023-го. Ці цифри співпадають із даними великих кадрових порталів. Однак варто враховувати, що офіційна статистика не включає тіньові доходи та зарплати працівників, які працюють без офіційного оформлення.

Найвищі середні офіційні зарплати, як і раніше, спостерігаються в IT-секторі – 50 752 грн. Найнижчі доходи отримують працівники сфери культури (12 478 грн) та працівники бібліотек, архівів і музеїв (12 497 грн).

Водночас дані з кадрових порталів суттєво відрізняються. Наприклад, за інформацією work.ua, станом на січень 2025 року середня зарплата становила 22,5 тис. грн, що на 18% більше, ніж торік. Конкурентний портал robota.ua наводить інші цифри: середній рівень зарплат за вакансіями у січні становив 20,8 тис. грн. Відмінність у даних пояснюється тим, що robota.ua окремо аналізує зарплати у вакансіях та резюме.

Раніше ми розповідали, що в Україні зросла середня зарплата.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!