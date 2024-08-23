На аукціони виставили колекцію годинників Медведчука - АРМА

Колекція годинників Віктора Медведчука виставлена на онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі. Вона була оцінена у 10,6 млн грн. Аукціони триватимуть 14 днів.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Prozorro.Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів:

"Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн

"Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн

"Dolce & Gabbana" - оцінений майже у 1 млн грн

Найдорожчий лот - "Breguet 4416К" вартує понад 1,8 млн грн. Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн.

Після продажу годинників кошти отримає депозитний портфель АРМА, а потім будуть використані для закупівлі військових облігацій.

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