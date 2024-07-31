На борту були поранені: росіяни збили власний гелікоптер Мі-8 під Донецьком (відео)

Під Донецьком російська протиповітряна оборона збила гелікоптер Мі-8. Попередньо, на борту були поранені.

За даними Telegram-каналу Helicopterpilot, який веде військовий пілот рф, "по Мі-8 під Донецьком точної інформації щодо екіпажу поки що немає".

Повідомлення про збиття Мі-8. Джерело: російські пабліки Повідомлення про збиття Мі-8. Джерело: російські пабліки

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Тим часом у місцевих пабліках пишуть, що коли зранку було атаковано окупований Донецьк, активно працювала російська ППО.

Місцеві публікували фото та відео, на яких видніється стовп чорного диму. У коментарях зазначалося, що ППО могла збити гелікоптер Мі-8 окупантів. Цей гвинтокрил нібито перевозив поранених російських солдатів.

Збиття Мі-8 та дим з місця падіння гелікоптера. Джерело: російські пабліки Збиття Мі-8 та дим з місця падіння гелікоптера. Джерело: російські пабліки

Нагадаємо, у ніч на 31 липня 2024 року українські військові вдарили по складу зброї та військової техніки російської армії в Курську.

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