На дні англійського озера знайшли рідкісний корабель з часів правління Єлизавети I (фото)

Рідкісний корабель часів правління Єлизавети I знайшли на дні озера в кар'єрі Кент, Англія. Це один з небагатьох прикладів, які належать до ключового періоду в історії мореплавання Англії.

Як повідомляє Wessex Archaeology, у квітні працівники кар’єру на мисі Дандженесс робили днопоглиблення озера, коли натрапили на деревину 16-го століття. Коли вони підняли їх, то з'ясувалося, що то залишки корпусу судна. Вони були цілими й неушкодженими від руху.

Археологи знайшли залишки корабля з часів правління Єлизавети І

Корабель, знайдено приблизно в 300 метрах від узбережжя. Це збентежило команду кар'єру, яка зв’язалася з археологами з Wessex Archaeology, щоб вивчити останки.

Згідно з дендрохронологічним аналізом, археологи знайшли рідкісний єлизаветинський корабель, деревина якого була вирубана між 1558 і 1580 роками, під час правління королеви Єлизавети I. Було вилучено понад 100 деревин з корпусу корабля.

Вчені показали рідкісну знахідку з Англії, яка датується 16 століттям

Це ставить корабель у перехідний період у суднобудуванні Північної Європи. Вважається, що кораблі перейшли від традиційної клінкерної конструкції (як це можна побачити на судах вікінгів) до кораблів із першим каркасом, де спочатку будується внутрішній каркас, а потім до каркасів додається дошка для створення гладкої зовнішньої оболонки.

Ця техніка подібна до тієї, що використовувалася на кораблі "Мері Роуз", побудованому між 1509 і 1511 роками, і на кораблях, які досліджували та осідали вздовж Атлантичного узбережжя Нового Світу.

Вчені показали рідкісну знахідку з Англії, яка датується 16 століттям

Морський археолог з Wessex Archaeology Андреа Хамел заявила, що знайти корабель кінця 16-го століття, що зберігся в осадових відкладеннях кар’єру, було несподіваною, але справді дуже бажаною знахідкою.

"Корабель має потенціал, щоб розповісти нам так багато про період, коли у нас мало збережених свідчень суднобудування, але все ж це був період таких великих змін у суднобудуванні та мореплаванні", – додала вона.

Попри те, що судно було виявлено за 300 метрів від моря в місці, яке сьогодні є кар’єром, експерти вважають, що воно або зазнало аварії на гальковому мисі, або покинуте після закінчення терміну експлуатації.

Археологи зафіксували корабель за допомогою лазерного сканування та цифрової фотографії. Після завершення робіт деревину буде перепоховано в кар’єрному озері, де вони були виявлені, щоб мул міг продовжувати зберігати останки.

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік випадково знайшов за допомогою металошукача римську золоту сережку. Знахідку оголосили скарбом та планують виставити у музеї Дісса.

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