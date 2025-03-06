На тлі торгової війни США готові відповісти військовою силою на погрози Китаю

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив про готовність країни до війни з Китаєм на тлі загострення торгової війни. В інтерв'ю на програмі Fox & Friends він відповів на погрози, висловлені китайським посольством у США, яке заявило, що готове боротися з Америкою у разі ескалації конфлікту, чи то торговельної війни чи інших форм агресії. Хегсет підкреслив, що США готові до будь-яких дій, додавши, що підготовка до миру вимагає готовності до війни, і саме через це зміцнюється американська армія, пише Daily Mail.

Повідомляється, що свій коментар голова Пентагону озвучив на програмі вранці 5 березня.

"Якщо війна — це те, чого хочуть США, чи то тарифна війна, торгівельна війна чи будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", - йшлося у повідомленні посольства Китаю в США у соцмережі Х.

На що міністр оборони США відреагував: "Що ж ми готові. Ті, хто прагне миру, мають готуватися до війни. Ось чому ми відновлюємо нашу армію".

Він також наголосив, що США мають залишатися сильними. І новий президент розуміє, що "світ досягається лише силою".

При цьому в ЗМІ нагадують, що раніше Хегсет стверджував, що Дональд Трамп має "відмінні стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном. Водночас його робота як міністра оборони переконатись, що ми готові.

"Нам потрібні витрати на оборону, можливості, зброю та позиція в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чому ми дуже зосереджені", - уточнив голова Пентагону.

Раніше стало відомо, що Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2%.

Як повідомлялося, цього тижня президент США Дональд Трамп подвоїв мито на китайський імпорт до 20%. У відповідь Пекін оголосив про 15% мит на американські сільськогосподарські товари.

Раніше стало відомо, що у США розглядають зменшення фінансування мігрантів.