На фоне торговой войны: США готовы ответить военной силой на угрозы Китая

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности страны к войне с Китаем на фоне обострения торговой войны. В интервью на программе Fox & Friends он ответил на угрозы, высказанные китайским посольством в США, которое заявило, что готово бороться с Америкой в случае эскалации конфликта, будь то торговая война или другие формы агрессии. Хегсет подчеркнул, что США готовы к любым действиям, добавив, что подготовка к миру требует готовности к войне, и именно по этой причине укрепляется американская армия, пишет Daily Mail.

Сообщается, что свой комментарий глава Пентагона озвучил на программе утром, 5 марта.

"Если война — это то, чего хотят США, будь то тарифная война, торговая война или любой другой тип войны, мы готовы сражаться до конца", - говорилось в сообщении посольства Китая в США в соцсети Х.

На что министр обороны США отреагировал: "Что ж, мы готовы. Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне. Вот почему мы восстанавливаем нашу армию".

Он также подчеркнул, что США должны оставаться сильными. И новый президент понимает, что "мир достигается только силой".

При этом в СМИ напоминают что ранее Хегсет утверждал, что Дональд Трамп имеет "отличные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время его работа как министра обороны — убедиться, что мы готовы.

"Нам нужны расходы на оборону, возможности, оружие и позиция в Индо-Тихоокеанском регионе, на чем мы очень сосредоточены", — уточнил глава Пентагона.

Ранее стало известно, что Китай увеличит свой оборонный бюджет на 7,2 %.

Как сообщалось, на этой неделе президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайский импорт до 20%. В ответ Пекин объявил о 15% пошлин на американские сельскохозяйственные товары.

Ранее стало известно, что в США рассматривают уменьшение финансирования мигрантов.