ukr
русский
Політика

На тлі торгової війни США готові відповісти військовою силою на погрози Китаю

Марина Грамович

На тлі торгової війни США готові відповісти військовою силою на погрози Китаю
Бійці Національної гвардії (ш. Меріленд). Джерело: wikipedia.org

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив про готовність країни до війни з Китаєм на тлі загострення торгової війни. В інтерв'ю на програмі Fox & Friends він відповів на погрози, висловлені китайським посольством у США, яке заявило, що готове боротися з Америкою у разі ескалації конфлікту, чи то торговельної війни чи інших форм агресії. Хегсет підкреслив, що США готові до будь-яких дій, додавши, що підготовка до миру вимагає готовності до війни, і саме через це зміцнюється американська армія, пише Daily Mail.

Повідомляється, що свій коментар голова Пентагону озвучив на програмі вранці 5 березня.

"Якщо війна — це те, чого хочуть США, чи то тарифна війна, торгівельна війна чи будь-який інший тип війни, ми готові боротися до кінця", - йшлося у повідомленні посольства Китаю в США у соцмережі Х.

На що міністр оборони США відреагував: "Що ж ми готові. Ті, хто прагне миру, мають готуватися до війни. Ось чому ми відновлюємо нашу армію".

Він також наголосив, що США мають залишатися сильними. І новий президент розуміє, що "світ досягається лише силою".

При цьому в ЗМІ нагадують, що раніше Хегсет стверджував, що Дональд Трамп має "відмінні стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном. Водночас його робота як міністра оборони переконатись, що ми готові.

"Нам потрібні витрати на оборону, можливості, зброю та позиція в Індо-Тихоокеанському регіоні, на чому ми дуже зосереджені", - уточнив голова Пентагону.

Раніше стало відомо, що Китай збільшить оборонний бюджет на 7,2%.

Як повідомлялося, цього тижня президент США Дональд Трамп подвоїв мито на китайський імпорт до 20%. У відповідь Пекін оголосив про 15% мит на американські сільськогосподарські товари.

Раніше стало відомо, що у США розглядають зменшення фінансування мігрантів.

Політика