На Харківському напрямку прикордонники знищили тягач МТ-ЛБ та БМП окупантів (відео)
Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківському напрямку.
Там прикордонники-аеророзвідники ліквідували тягач МТ-ЛБ та БМП окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.
"Прикордонники-аеророзвідники на Харківському напрямку виявили тягач МТ-ЛБ, яким росіяни возили на позиції вантажі та особовий склад. Дроном-камікадзе наші бійці його знищили", – йдеться у повідомленні.
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На місце знищення тягача прибула російська БМП, після чого прикордонники завдали удару по ній також.
"Винятків у справах, що стосуються загарбників, не робимо", – додали бійці.
На відео можна побачити, як оператори скеровують ударні дрони по ворожих цілях. Точний час та місце знищення техніки російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, 19 липня уночі безпілотники атакували дві області росії.
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