На які пільги мають право дружина та діти учасника бойових дій

Родини учасників бойових дій, які проживають разом, мають спільне господарство та взаємні права й обов’язки, можуть розраховувати на соціальні пільги. Право на пільги мають непрацездатні батьки, чоловік або дружина учасника бойових дій, спільні неповнолітні діти, а також повнолітні діти з інвалідністю, якщо вона була встановлена до досягнення повноліття.

Також до кола осіб, які мають право на допомогу, належать ті, хто перебуває під опікою або піклуванням ветерана. Про це йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Серед пільг, на які може претендувати дружина учасника бойових дій, – 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо вона має інвалідність, розмір знижки становить 100%. Крім того, держава передбачає компенсацію витрат на паливо для тих, хто проживає у будинках без централізованого опалення — на 21 квадратний метр на одну особу та ще на 10,5 квадратного метра на всю родину.

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Для дітей учасників бойових дій передбачено низку переваг: безоплатне оздоровлення та відпочинок, пріоритет при зарахуванні до дитячих таборів, дитсадків та шкіл за місцем проживання. Крім того, діти мають можливість переведення на бюджетну форму навчання, пільгові умови проживання в гуртожитках і право на соціальну стипендію, за умови відсутності заборгованості.

Щоб скористатися зазначеними пільгами, потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду із відповідною заявою та довідкою про склад сім’ї, в якій мають бути вказані всі особи, які мають право на підтримку.

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