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Війна в Україні

На які пільги мають право дружина та діти учасника бойових дій

Ціхоцька Марія

На які пільги мають право дружина та діти учасника бойових дій
Родини учасників бойових дій, які проживають разом, мають спільне господарство та взаємні права й обов’язки, можуть розраховувати на соціальні пільги

Родини учасників бойових дій, які проживають разом, мають спільне господарство та взаємні права й обов’язки, можуть розраховувати на соціальні пільги. Право на пільги мають непрацездатні батьки, чоловік або дружина учасника бойових дій, спільні неповнолітні діти, а також повнолітні діти з інвалідністю, якщо вона була встановлена до досягнення повноліття.

Також до кола осіб, які мають право на допомогу, належать ті, хто перебуває під опікою або піклуванням ветерана. Про це йдеться у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Серед пільг, на які може претендувати дружина учасника бойових дій, – 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо вона має інвалідність, розмір знижки становить 100%. Крім того, держава передбачає компенсацію витрат на паливо для тих, хто проживає у будинках без централізованого опалення — на 21 квадратний метр на одну особу та ще на 10,5 квадратного метра на всю родину.

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Для дітей учасників бойових дій передбачено низку переваг: безоплатне оздоровлення та відпочинок, пріоритет при зарахуванні до дитячих таборів, дитсадків та шкіл за місцем проживання. Крім того, діти мають можливість переведення на бюджетну форму навчання, пільгові умови проживання в гуртожитках і право на соціальну стипендію, за умови відсутності заборгованості.

Щоб скористатися зазначеними пільгами, потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду із відповідною заявою та довідкою про склад сім’ї, в якій мають бути вказані всі особи, які мають право на підтримку.

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