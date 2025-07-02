На які пільги можуть розраховувати військові з 1 липня

Законодавство України гарантує військовослужбовцям, які захищають країну, широкий перелік пільг, що зберігається без змін і після 1 липня 2025 року. Ці соціальні гарантії охоплюють різні сфери життя — від житлово-комунальних послуг до освіти, транспорту та медичного забезпечення.

Так, захисники України зі статусом учасників бойових дій, а також члени їхніх сімей, мають право на значні знижки при оплаті комунальних послуг. Зокрема, вони сплачують лише чверть від вартості квартплати, електроенергії, газу та інших комунальних послуг. Про це пише Новини.LIVE.

У разі проживання в оселі без централізованого опалення надається аналогічна знижка на тверде паливо. Для військових з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, передбачене повне звільнення від оплати комунальних послуг.

Медичне обслуговування для учасників бойових дій також є безоплатним. Вони можуть отримати ліки за рецептами безкоштовно, пройти санаторно-курортне лікування, скористатися першочерговим обслуговуванням у медичних закладах, а також безкоштовно зробити зубопротезування.

Що стосується транспорту, то військовослужбовці мають право на безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, а також приміським залізничним і водним сполученням, міжміськими та приміськими автобусами. Крім того, раз на два роки вони можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в обидва боки будь-яким видом міжміського транспорту — залізничним, автомобільним, водним або авіаційним. Якщо ж обирають поїздку раз на рік, можуть отримати 50% знижку.

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В освітній сфері учасники бойових дій та їхні діти можуть навчатися за кошти державного або місцевого бюджету, отримувати соціальні стипендії, користуватися безкоштовним забезпеченням підручниками та проживанням у гуртожитках. До того ж, вони мають переваги під час вступу до закладів вищої, фахової передвищої чи професійної освіти — аж до можливості вступу поза конкурсом.

Таким чином, з 1 липня 2025 року всі чинні пільги для військовослужбовців залишаються актуальними і продовжують діяти без змін, забезпечуючи додатковий соціальний захист тим, хто стоїть на варті державної безпеки.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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