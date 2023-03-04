В Україні діє кілька видів пенсійного забезпечення, зокрема – пенсія у зв’язку з втратою годувальника, яка призначається за іншими правилами. Сергій Коробкін, експерт з питань пенсійного забезпечення, пояснив, на яку пенсію може розраховувати вдова пілота цивільної авіації.

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"Як правило, пенсія за втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії за віком, яку отримував померлий. Це передбачено Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тобто дружина може відмовитися від своєї пенсії й натомість отримувати половину пенсії чоловіка. Є чимало випадків, коли це справді вигідно", – розповів Сергій Коробкін.

Водночас пілотам цивільної авіації часто призначають пенсії за вислугу років за особливими правилами. Формула розрахунку таких пенсій сильно відрізняється від формули, за якою розраховують звичайні пенсії за віком. Розмір пенсії пілота може становити до 85% від його зарплати, яка і так доволі висока.

Але дружина не може претендувати на половину цієї пенсії, адже порядку призначення пенсії за втратою годувальника вдовам працівників цивільної авіації немає.

Якщо вдова захоче перейти на пенсію чоловіка, спочатку пенсію перерахують за загальними правилами. Тобто загиблого годувальника умовно переведуть на звичайну формулу розрахунку пенсії за віком без урахування льотних заслуг, і тільки після цього половину звичайної пенсії призначать дружині.

Яким саме може бути розмір пенсії за віком у такому випадку можуть прорахувати лише у Пенсійному фонді України, враховуючи наявні дані про заробітну плату та загальний стаж роботи пілота.

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