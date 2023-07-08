На Кіпрі знайшли королівські гробниці, повні дорогоцінних артефактів (фото)

Археологи з Університету Гетеборга знайшли королівські гробниці поблизу міста Дромолаксія Візація, розташованого в Хала-Султан-Текке на південно-східному узбережжі Кіпру. Гробниці, що датуються 1500-1300 роками до нашої ери, вважаються одними з найбагатших, коли-небудь виявлених у Середземноморському регіоні.

Професор Пітер Фішер з Університету Гетеборга заявив, що є підстави вважати, що ці гробниці належали королям, хоча інформація про форму правління міста того часу ще досить обмежена.

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Місце, де гробниці були виявлені, було знайдено за допомогою магнітометрів, які виявляють магнітні аномалії. Порівняння карти магнітометра з ділянкою, де знаходилась розбита кераміка, виявило великі порожнини на глибині один-два метри. Це спонукало археологів провести дослідження, що призвело до відкриття гробниць.

Гробниці складаються з підземних камер розміром до 4 на 5 метрів кожна, до яких веде вузький прохід з поверхні. Усередині командою археологів було знайдено понад 500 повних артефактів, включаючи дорогоцінні метали, дорогоцінні камені, бронзову зброю, слонову кістку, високоякісну кераміку та печатку з гематиту в золотій оправі.

Близько половини знайдених артефактів було імпортовано з сусідніх культур і цивілізацій. Золото та слонова кістка прибули з Єгипту, дорогоцінні камені були імпортовані з Афганістану, Індії та Синая, а предмети з бурштину надійшли з Прибалтики.

Під час розкопок було також виявлено кілька добре збережених скелетів, включаючи поховання жінки, яка була оточена десятками керамічних посудин, прикрас і круглого бронзового дзеркала.

За словами професора Фішера, кілька осіб, як чоловіків, так і жінок, носили діадеми та мали намиста з підвісками найвищої якості, ймовірно, виготовлені в Єгипті під час правління фараонів 18-ї династії, таких як Тутмос III, Аменофіс IV (Ехнатон) і його дружина Нефертіті.

Це захоплююче археологічне відкриття принесе багато нових знань про історію і культуру того періоду на Кіпрі та в Середземноморському регіоні. Вчені продовжують дослідження й очікують, що додаткові знахідки розширять наше уявлення про цю давню цивілізацію.

Раніше у Туреччині археологи знайшли трикімнатну урартську гробницю з місцем для жертвоприношень.

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