На Марсі виявили незвичайні круглі дюни (фото)

Університет Аризони опублікував зображення незвичайно округлих дюн на поверхні Марса, зроблене орбітальною станцією MRO. Схили дюн круті та направлені на південь, що свідчить про напрям вітру, але їх кругла форма вказує на змінність повітряних потоків.

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Як і на Землі, на Марсі є зміна пір року. Зараз на планеті закінчується зима в північній півкулі, що стежить за нею апарат MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) з орбіти. Під час спостережень за таненням інею на поверхні планети, камера високої роздільної здатності HiRise зробила знімки майже ідеально круглих плям.

Це піщані дюни, які переміщуються марсіанськими вітрами. Їхні схили нахилені на південь, але округлість дюн свідчить про те, що повітряні потоки на Марсі змінюються. Зображення дюн отримано MRO на висоті близько 300 кілометрів над поверхнею планети.

Круглі марсіанські дюни з висоти 300 кілометрів

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А також раніше у NASA показали фото сонячних променів на Марсі, які пробиваються крізь хмари.

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