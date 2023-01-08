На Netflix з'явився трейлер українського детективу про козака Максима Осу

Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на український детективний трилер “Максим Оса: золото Песиголовця", який доступний для перегляду з 5 січня.

Реліз козацького пригодницького фільму на Netflix став можливим завдяки FILM.UA Distribution. Режисер фільму – Мирослав Латик.

“Максим Оса: золото Песиголовця" – це український історичний детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька. Це перша екранізація коміксу в історії українського кінематографа.

"Головному герою доведеться розслідувати надскладну справу, розплутати відьмацьке павутиння й зустрітися віч-на-віч з містичним Песиголовцем. Усе для того, щоб знайти викрадене королівське золото та з’ясувати, що трапилось з його безслідно зниклими побратимами", – пишуть в анонсі.

Раніше Netflix анонсували другий сезон серіалу "Венздей", який став популярним у 2022 році та побив рекорди переглядів. У ньому розповідалося про пригоди доньки сімейки Адамсів.

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