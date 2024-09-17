На них варто витратити вечір: сім топових українських фільмів

Щорічно у другу суботу вересня Україна відзначає День українського кіно - свято, яке об'єднує акторів, режисерів, кінематографістів та всіх, хто причетний до розвитку вітчизняного кінематографа. З нагоди цього дня пропонуємо вашій увазі добірку сучасних українських фільмів, які варто переглянути. Про це пише 24 tv.ua.

1. "Люксембург, Люксембург" (2022)

Це зворушлива історія про возз'єднання родини. Головні герої - брати-близнюки Раміл та Аміл, яких грають учасники гурту Курган і Agregat. У 2018 році вони вирушають до Люксембургу на пошуки батька, який покинув їх у дитинстві. Фільм досліджує теми сімейних зв'язків та самоідентифікації.

2. "Уроки толерантності" (2023)

Ця соціальна драма розповідає про сім'ю з маленького міста, яка стикається з фінансовими труднощами. Єдиний шанс вирішити проблеми - участь у спеціальній програмі, яка вимагає прийняти в дім представника ЛГБТ-спільноти. Фільм піднімає важливі питання толерантності та прийняття в сучасному українському суспільстві.

3. "Довбуш" (2023)

Історична драма, дія якої розгортається в Карпатах на початку 18 століття. Фільм розповідає про братів Довбушів, які стають опришками, борючись проти польської шляхти. Це епічна сага про свободу, помсту та моральний вибір, на тлі мальовничих карпатських краєвидів.

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4. "Я працюю на цвинтарі" (2021)

Ця драмедія зосереджена навколо Олександра, колишнього архітектора, який тепер виготовляє надгробки. Фільм представляє галерею людських доль через історії клієнтів Олександра, одночасно розкриваючи власну таємницю головного героя. Стрічка пропонує унікальний погляд на життя та смерть.

5. "Памфір" (2022)

Драма, дія якої відбувається у прикордонному селі Чернівецької області. Головний герой, відомий як Памфір, повертається додому і стикається з проблемами своєї родини. Фільм майстерно розкриває характер головного героя на тлі колоритного сільського життя, досліджуючи теми сімейних зв'язків та особистої відповідальності.

Ці фільми демонструють різноманіття та глибину сучасного українського кінематографа, пропонуючи глядачам захоплюючі історії, яскраві характери та важливі соціальні теми. Вони є чудовим вибором для відзначення Дня українського кіно та знайомства з новітніми досягненнями вітчизняного кіномистецтва.

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