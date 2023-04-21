На одеському кордоні затримали українця в жіночому вбранні: намагався виїхати за кордон (фото)

Щоб втекти за кордон та уникнути мобілізації чоловіки вдаються до різних способів, зокрема, перевдягаються у жінок. Чергового "трансвестита" піймали на кордоні в Одеській області.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, біля кордону з Молдовою прикордонники Білгород-Дністровського загону побачили чоловіка у жіночому одязі, в темних окулярах та з хусткою на голові. Заради втечі за кордон він надяг ще й перуку.

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Однак такий екстравагантний наряд не допоміг чоловікові видати себе зі жінку. "Жіночі аксесуари йому не допомогли, хоча якби поголився…", – пожартували прикордонники.

Зазначається, що під час перевірки документів та підстав для проїзду транзитної ділянки автомобільної дороги "Одеса-Рені", прикордонники з'ясували, що особою, яка хоче виїхати до Молдови є чоловік, "який побоюючись призову, вдався до перевтілення".

"35-річний українець пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном з метою заробітку. Однак, на Великдень вирішив приїхати додому в м. Одеса, сподіваючись, що зможе безперешкодно повернутися за кордон нашвидкуруч "змінивши стать", – прокоментували цю подію у прикордонній службі.

Наразі порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Експериментатору вручили повістку від представників територіального центру комплектування.

Також прикордонники розповіли історію про двох чоловіків віком 20 та 21 рік, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження. Їх викрили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною.

Порушники у пункті пропуску "Лужанка" у супроводі 52-річного жителя села Королево показали прикордонникам доручення від батьків, видані на дітей 13 та 15 років. Їх прізвища яких були вказані у пред’явлених свідоцтвах про народження.

"Горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу. Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон", – додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, у січні 2023 року прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією. Один з них вдягнув жіночий одяг та навіть нафарбував нігті яскравим червоним кольором.

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