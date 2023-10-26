На пляж у Каліфорнії викинуло глибоководну рибу-монстра: фото та відео

Глибоководу рибу-вудильника (морський чорт) викинуло на берег у Каліфорнії. Монстра знайшли біля державного парку Кристал Коув.

За даними IFLScience, риба мала купу зубів у пащі, а з лоба в неї стирчало стебло (еска), яким вона приваблює, а потім вбиває своїх жертв. На кінчику цього органу в риби-вудильника містяться мільйони біолюмінесцентних бактерій – на це світло на глибині й пливе здобич хижака.

Читайте також: В Австралії на камеру потрапив пітон, що займався канібалізмом: фото

Зазначається, що це не перша тихоокеанська риба, яку тут знайшли. Раніші екземпляри, яких викидало не берег біля парку, зберігаються в Музеї природної історії Лос-Анджелеса.

Вудильник, або морський чорт — це риба, яка мешкає на глибинах від 200 до 2000 метрів. Вона зустрічається в усіх океанах світу, але найчастіше в тропічних і субтропічних водах.

Вудильник — це хижак, який живиться дрібною рибою, ракоподібними та молюсками. Він має великий рот з гострими зубами. На голові вудильника розташована приманка, яка світиться в темряві. Ця приманка приваблює здобич, яку вудильник потім захоплює і проковтує цілою.

Вудильник — це велика риба, яка може досягати довжини до 1,5 метра і ваги до 20 кілограмів. Самки вудильника зазвичай більші за самців.

Раніше вчені знайшли змію, що здатна проковтнути максимально велику здобич.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!