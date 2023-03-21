На Прикарпатті виявили кістку первісної тварини (фото)

На Івано-Франківщині на території національного заповідника "Давній Галич", археологи виявили кістку первісної тварини. Знахідку зробили на місці зсуву ґрунту.

Кістка розміщена на локації "Корито". Про це повідомляє "Еспресо.Захід".

За словами директор заповідника Володимира Олійника, дослідники спілкуватимуться з експертами для встановлення виду первісної тварини та робитимуть вуглецевий аналіз.

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"Знайшли кістку первісної тварини. Археологи НЗ "Давній Галич" на ґрунті, що зсунувся знайшли рештки первісної тварини. Розміщення – м. Галич, локація "корито", – йдеться у повідомленні Олійника.

Директор додав, що кістки точно не належать свійській тварині. За попередніми здогадками, це можуть бути рештки мамонта.

"Місцевий чоловік ходив і побачив одну меншу кістку, а поруч була в землі ще одна велика. Він повідомив нас. Наші археологи ходили і дійсно там побачили цю велику кістку, яка є дуже крихкою. При діставанні, вона розламалася на дві частини", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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