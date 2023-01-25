На росії мобілізований наклав на себе руки перед поверненням на війну в Україні

На росії мобілізований наклав на себе руки у Москві в останній день відпустки перед поверненням на фронт. 25-річний Михайло викинувся з вікна квартири на 10 поверсі.

Самогубство росіянин вчинив на очах у своєї матері. Про це повідомили на каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що чоловіка мобілізували у жовтні минулого року. Росіянин воював проти українців, а у січні йому дозволили піти у відпустку.

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"Михайло поїхав додому до мами. В останній день відпустки на очах у матері він викинувся з вікна 10 поверху, бо не хотів повертатись на війну через те, що він був під постійним тиском кадирівців", – йдеться у повідомленні.

Жінка викликала поліцію та швидку, але росіянину допомогти не вийшло. За її словами, син сильно пиячив, скаржився на панічні атаки та не хотів повертатися на фронт.

Нагадаємо, раніше російський мобілізований зізнався у тому, що з побратимом стратив щонайменше двох цивільних українців.

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