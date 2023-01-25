На России мобилизованный покончил с собой перед возвращением на войну в Украине

На россии мобилизованный покончил с собой в Москве в последний день отпуска перед возвращением на фронт. 25-летний Михаил выбросился из окна квартиры на 10 этаже.

Самоубийство россиянин совершил на виду у своей матери. Об этом сообщили на канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Отмечается, что мужчину мобилизовали в октябре прошлого года. Россиянин воевал против украинцев, а в январе ему разрешили уйти в отпуск.

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"Михаил уехал домой к маме. В последний день отпуска на глазах у матери он выбросился из окна 10 этажа, потому что не хотел возвращаться на войну из-за того, что он был под постоянным давлением кадыровцев", – говорится в сообщении.

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Женщина вызвала полицию и скорую, но россиянину помочь не получилось. По ее словам, сын сильно пьянствовал, жаловался на панические атаки и не хотел возвращаться на фронт.

Напомним, ранее российский мобилизованный признался в том, что с побратимом казнил по меньшей мере двух гражданских украинцев.

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