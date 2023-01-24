Расстреливали связанных людей в затылок: мобилизованный россиянин признался в убийстве украинцев (видео)

Российский мобилизованный признался в том, что с побратимом казнил не менее двух гражданских украинцев. Оккупанты ворвались в жилище гражданских в Украине, чтобы ограбить.

Они связали хозяев дома, чтобы те не мешали мародерству. Видео с признанием было опубликовано на канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Россиянин рассказал, что он вместе с другим оккупантом связали украинцев, а затем сели распивать спиртные напитки.

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Видео дня

"Предварительно он и его товарищ ворвались в жилище местных граждан с целью наживы. Связав владельцев дома они сели употреблять спиртные напитки. Увидев, что люди в это время пытаются освободиться от веревок эти двое "героев" расстреляли связанных людей в затылке. То есть они их банально казнили", – говорится в сообщении.

Добавим, что на видео можно увидеть, что допрос проводит лицо с шевронами военной полиции рф.

В то же время, где именно на оккупированной территории Украины произошло это убийство гражданских российскими оккупантами не сообщается. Также неизвестными остаются имена мобилизованных, казнивших украинцев.

Напомним, в Соледаре украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, кадрами уничтожения поделились бойцы сил специальных операций.

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