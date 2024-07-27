На росії розбився винищувач Су-34: стало відомо, що з екіпажем (фото, відео)

27 липня 2024 року у Волгоградській області рф в ліс Серафимовичського району впав російський винищував Су-34. Це був військовий літак.

За свідченнями очевидців, на місці падіння горить ліс. Пілоти начебто катапультувалися.

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Міноборони рф повідомило, що винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"У Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС росії. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає", — поінформували у відомстві.

Уточнюється, що авіакатастрофа сталася у безлюдній місцевості, винищувач-бомбардувальник проводив політ без боєкомплекту.

Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі

Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі

Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі Місце падіння Су-34 у Волгоградській області росії. Джерело: Соцмережі

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність. На місці інциденту працює комісія Повітряно-космічних сил росії.

Нагадаємо, 27 липня дрони ГУР на аеродромі Оленья у Мурманській області рф атакували дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3 російської окупаційної армії.

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