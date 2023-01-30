На росії почали з'являтися оголошення про продаж бункерів

У Краснодарі та Ростові-на-Дону на росії почали продавати бункери. Оголошення стали з'являтися напередодні.

В описі продавці запевняють, що укриття захистить від вибухової хвилі та частково зупинить радіацію. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що у Ростові найменший бункер має площу 13,9 кв.м та коштує 5 мільйонів рублів. Згідно з описом, в конструкції можуть заховатися чотири особи на два тижні. Споруду обіцяють звести всього за два місяці.

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Водночас найбільший бункер серед запропонованих, площею 36 кв.м, вміщує 11 осіб. За нього доведеться заплатити близько 10,5 мільйона рублів та чекати до трьох місяців на монтаж.

Будівельники повідомили росЗМІ, що від початку 2023 року кількість замовлень на будівництво власних бомбосховищ у Ростові-на-Дону зросла більш ніж у 6 разів.

Своєю чергою у Краснодарі вартість бункерів починається від 3,3 мільйона рублів. Продавці запевняють, що конструкції здатні захистити від смертельної дози радіації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чи завдасть росія ядерного удару по нашій країні.

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