На россии стали появляться объявления о продаже бункеров

В Краснодаре и Ростове-на-Дону на россии начали продавать бункеры. Объявления стали появляться накануне.

В описании продавцы уверяют, что укрытие оградит от взрывной волны и частично остановит радиацию. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что в Ростове самый маленький бункер площадью 13,9 кв.м стоит 5 миллионов рублей. Согласно описанию, в конструкции могут спрятаться четыре человека в две недели. Сооружение обещают построить всего за два месяца.

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В то же время самый большой бункер среди предложенных, площадью 36 кв.м, вмещает 11 человек. За него придется заплатить около 10,5 миллионов рублей и ждать до трех месяцев монтажа.

Строители сообщили росСМИ, что с начала 2023 года количество заказов на строительство собственных бомбоубежищ в Ростове-на-Дону возросло более чем в 6 раз.

В свою очередь в Краснодаре стоимость бункеров начинается от 3,3 миллиона рублей. Продавцы уверяют, что конструкции способны оградить от смертельной дозы радиации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, нанесет ли россия ядерный удар по нашей стране.

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