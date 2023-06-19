На росії в Єлані згорів штаб дивізії ЦВО, військові розбирають завали

На Уралі в росії згорів штаб дивізії Центрального військового округу (ЦВО), розташований у Єлані. Подробиць події поки що невідомо, але росЗМІ пишуть, що під завалами можуть бути військовослужбовці.

"У ніч на 19 червня згорів штаб дивізії ЦВО у Єлані. Пожежа спалахнула ще ввечері 18 червня. Нині вже розбирають завали", – пише ura.ru.

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За даними видання, до Єлані на місці НП прибуло командування Центрального військового округу. Причина виникнення пожежі наразі невідома. У пресслужбі Центрального військового округу інцидент поки що не коментують.

Зазначається, що хоча у Єлані є своя пожежна частина, допомагати гасити вогонь виїжджали рятувальники пожежної частини з Камишлова. З'ясувалося, що у військовій пожежній частині не виявилося засобів індивідуального захисту органів дихання, а вони необхідні, щоб увійти до палаючого приміщення.

Нагадаємо, 18 червня у Брянській області на росії сталася пожежа в госпіталі для ветеранів, що будується. Розглядається версія, що це була диверсія.

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