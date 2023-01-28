На росії зафіксували рекордний стрибок випадків сифілісу: Москва в лідерах
У країні-агресорі зафіксували рекордний рівень захворюваності на сифіліс, а також гепатиту. Про це свідчать дані статистики.
Як повідомляє Росстат, за підсумками жовтня (останній доступний період статистики) кількість виявлених випадків сифілісу на 38% перевищила показник за той же місяць минулого року, а порівняно з жовтнем-2020 злетіла на 129%.
Зазначається, що зростання захворюваності на сифіліс відзначали практично щомісяця поточного року:
у липні – на 12% щодо липня-2021, у червні – на 32%, у травні – на 84%, у лютому – на 65%, у січні – на 74%.
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Можна також відзначити кількість нових випадків, порівняно з 2020 роком. Так, у серпні цей показник злетів на 139%, у липні – на 147%, у червні – на 178%, у травні – на 247%.
У ряді суб'єктів Росії рівень захворюваності залишається "значним" у перерахунку на 100 тисяч населення.
За даними Росстату, на першому місці серед регіонів – москва. Там захворюваність у 4,6 рази вища за середньоросійську.
"Високі показники захворюваності на сифіліс спостерігалися в Ненецькому автономному окрузі, Республіці Тива, Санкт-Петербурзі, Амурській, Калузької, Тверській і Томській областях (в 1,3-3,3 рази вище, ніж у середньому по Росії)", - йдеться у доповіді. Росстату.
Рівень гепатиту, згідно статистики, зростає другий рік поспіль.
У жовтні кількість нових випадків на 53% перевищила цифру за той же місяць 2021 року та на 49% за жовтень-2020.
У вересні було виявлено на 30% більше випадків, ніж того ж місяця два роки тому.
За підсумками серпня зростання за два роки становило 13%, у липні - 56%, у червні - 91%, у травні - 63%.
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