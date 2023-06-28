На півночі Іраку знайшли кам'яний пам'ятник із зображенням богині Іштар (фото)

Учені з Музею археології та антропології Пенсільванського університету разом з іракською групою розкопок зробили захопливі відкриття в стародавньому ассірійському місті Німруд. Вони виявили значний кам'яний монумент, що зображує богиню Іштар.

Німруд є об'єктом культурної спадщини, який серйозно пошкоджено "Ісламською державою" на півночі Іраку, повідомляє Arkeonews.

Під час розкопок були також знайдені інші великі артефакти в Німруді, включаючи реліквії з 3000-річного храму, присвяченого Іштару, месопотамській богині кохання та війни, а також богині з ранніми письмовими свідченнями. Команда археологів також розкопала 2800-річний палац, який належав ассирійському цареві Адад-Нірарі III, що правив з 810 по 783 рік до н.е.

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У цьому сезоні команда продовжила роботу всередині палацу і розширила свої пошуки, зокрема у храмі Іштар, який постраждав від пожежі, спричиненої нападом армії в 612 році до н.е. Одним з найвражаючіших знахідок був фрагмент великого кам'яного пам'ятника, на якому зображена богиня Іштар всередині знака зірки.

Доктор Майкл, програмний директор Програми стабілізації іракської спадщини та археолог з Пенсільванського університету, назвав цей фрагмент кам'яної стели найважливішим відкриттям цього сезону. Він пояснив, що це перше однозначне зображення богині Іштар як Іштар Шарррат-ніфі, божественного аспекту богині, пов'язаного зі сходом планети Венера, відомої як "ранкова зірка". Цей аспект богині був особливо важливим у присвяченому їй храмі.

Нові знахідки цього сезону дозволили більше дізнатися про розкіш і багатство епохи Адад-Нірарі III та стародавнього Німруду. Археологи виявили дві великі кам'яні бази колон, що свідчать про те, що палац був прикрашений колонами з вишуканим різьбленням. У тронному залі були знайдені свідчення про наявність великого кам'яного басейну, який, за думкою дослідників, міг слугувати системою центрального опалення.

Крім того, команда виявила розкидані шматочки шкаралупи страусиних яєць і слонової кістки, які є рідкісними і дуже цінними артефактами з раннього бронзового століття.

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