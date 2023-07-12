На території найбільшої нафтогазохімічної компанії Сібур-Нафтохім у росії стався вибух та спалахнула пожежа (фото)

12 липня на території російського підприємства "СІБУР-Нафтохім" у Дзержинську пролунав вибух. На місці спалахнула чимала пожежа, дим було видно з усіх куточків міста.

Як повідомляють місцеві видання та пабліки, наразі на підприємстві є загроза вибуху, оскільки, попередньо, горить виробнича установка, що містить хімречовину та кисень.

"Є загроза вибуху. Площа пожежі наразі уточнюється", – пишуть росіяни у соцмережах.

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Розгерметизація установки відбулася на території СІБУР-Нафтохім у Дзержинську в Нижегородській області, повідомляє телеграм-канал 112.

"На місце інциденту прибули екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає. Пожежники роблять спроби ліквідувати спалах, попереджають про загрозу вибуху", – йдеться у повідомленні.

СІБУР – найбільша інтегрована нафтогазохімічна компанія росії.

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