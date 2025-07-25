На українських дорогах зʼявився новий знак із зеленим обідком: що означає

В Україні з’явилися нові дорожні знаки із зеленою рамкою, які закликають водіїв знизити швидкість у зонах підвищеної небезпеки. Хоча вони не є обов’язковими до виконання, їхня мета — звернути увагу на важливі аспекти безпеки дорожнього руху.

Як повідомляє mAuto, ці знаки позначають рекомендовану швидкість і зазвичай розміщуються поблизу шкіл, у житлових районах або на складних ділянках дороги — поворотах, перехрестях чи місцях з обмеженою видимістю. Вони покликані попередити водіїв про потенційні ризики та заохотити їх бути уважнішими.

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Порушення рекомендованої швидкості не тягне за собою адміністративного покарання, оскільки знак не зобов’язує дотримуватись вказаної межі. Однак така інформація може допомогти запобігти аваріям, якщо водій вчасно відреагує на ситуацію.

Подібна практика давно застосовується в країнах Європи, зокрема в Норвегії та Німеччині, де ці знаки також виконують суто інформаційну функцію, діючи як запобіжний сигнал для учасників руху.

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