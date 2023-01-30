На Укрпошті стартувала програма з обміну LED-лампочок: як і де отримати

Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи у відділеннях Укрпошти. Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів.

Наразі можливість безкоштовно отримати п’ять LED-лампочок є у всіх обласних центрах, а також у Кривому Розі, Краматорську та Покровську (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). Загалом ця послуга доступна у 1 тис. відділень. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. В середині лютого отримати LED-лампи можна буде у всіх містах України, а згодом – у селах.

"Обирайте ті лампочки, які вам потрібні. У нас їх два типи – з маленьким і великим цоколем. Зробили все максимально зручно, щоб люди могли замінити свої старі лампи і дійсно допомогти країні боротись на енергетичному фронті", – сказав Смілянський.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія. Заявка діятиме п’ять днів, впродовж цього часу треба звернутись до Укрпошти.

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Натисніть у меню Послуги та виберіть послугу Обмін лампочок

Укажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, в якому хочете забрати лампочки

Укажіть тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати (наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27)

Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти 5 днів

Але до відділень можна приходити навіть без попередньої реєстрації. З собою потрібно мати: паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання.

Всеукраїнська програма, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців, ініційована наприкінці 2022 року Президентом України Володимиром Зеленським та підтримана Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Вона впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години. За підрахунками, якщо українці встановлять вдома отримані лампи, ефект від заміни становитиме від 0,7 до 1,5 ГВт економії в часи пікових навантажень. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Європейський Союз планує надати Україні 30 млн LED-ламп. Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту. Утилізація старих ламп здійснюватиметься відповідно до правил та міжнародних норм.

Нагадаємо, українці вже звикли жити в умовах стабілізаційних та аварійних відключень. Відтак, частіше виникає потреба в альтернативних джерелах світла. UAportal розповів, чим замінити домашні лампи, якщо зникло світло.

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