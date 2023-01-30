На Укрпочте стартовала программа по обмену LED-лампочек: как и где получить

Украинцы могут бесплатно обменять пять старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в отделениях Укрпочты. Правительство запустило программу, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны и сократить дефицит электроэнергии для пользователей.

Теперь возможность бесплатно получить пять LED-лампочек есть во всех областных центрах, а также в Кривом Роге, Краматорске и Покровске (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя). В общей сложности эта услуга доступна в 1 тыс. отделений. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. В середине февраля получить LED-лампы можно будет во всех городах Украины, а затем – в селах.

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"Выбирайте лампочки, которые вам нужны. У нас их два типа – с маленьким и большим цоколем. Сделали все максимально удобно, чтобы люди могли заменить свои старые лампы и действительно помочь стране бороться на энергетическом фронте", – сказал Смелянский.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заявку на обмен лампочек уже можно подавать в приложении Дія. Заявка будет действовать пять дней, в течение этого времени следует обратиться в Укрпочту.

Авторизируйтесь в Дії удобным способом

Нажмите в меню Услуги и выберите Обмен лампочек.

Укажите контактный номер телефона и отделение Укрпочты, где хотите забрать лампочки.

Укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить (например: 3 типа Е14, 2 типа Е27)

После подтверждения заявления лампы будут храниться в отделении Укрпочты 5 дней

Но в отделения можно приходить даже без предварительной регистрации. С собой нужно иметь паспорт, РНОКПП и исправные лампы накаливания.

Всеукраинская программа, целью которой является уменьшение нагрузки на энергосистему из-за замены ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы в домах украинцев, инициирована в конце 2022 года Президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержана Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Массовая замена старых ламп на энергосберегающие позволит снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему.

Программа реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и "Укрпочтой" при поддержке Европейского Союза. Она внедряется как один из инструментов энергоэффективности, позволяющих выстоять во время энергокризиса и обеспечить баланс энергопотребления в пиковые часы. По подсчетам, если украинцы установят дома полученные лампы, эффект от замены будет составлять от 0,7 до 1,5 ГВт экономии во время пиковых нагрузок. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.

Европейский Союз планирует предоставить Украине 30 млн. LED-ламп. Новая программа, финансируемая ЕС, является частью поддержки Европейским Союзом украинского энергетического фронта. Утилизация старых ламп будет производиться в соответствии с правилами и международными нормами.

Напомним, украинцы уже привыкли жить в условиях стабилизационных и аварийных отключений. Следовательно, чаще возникает потребность в альтернативных источниках света. UAportal рассказал, чем заменить домашние лампы, если исчез свет.

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