"На вулиці війна, а вони з жиру бісяться": українці відреагували на розбірки чоловіка блогерки з поліцейськими

У мережі опублікували відео затримання водія BMW. У Києві працівники патрульної поліції зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з правоохоронцями чоловік агресивно себе поводив та скоїв напад на поліцейського. Водночас дружина затриманого скаржилася на насилля з боку поліцейських

Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький прокоментував ситуацію з «зухвалим» затриманням водія BMW. Білошицький зазначив, що затриманий чоловік їхав зі швидкістю 160 кілометрів на годину. Його зупинили через низку порушень. Зокрема, він «підрізав» автівки та під час зміни смуг руху не вмикав поворотники.

У поліції додали, що після зупинки керманич BMW почав хамити та погрожувати. На прохання показати посвідчення чоловік довго опирався. Зрештою, він надав документи.

На записі з нагрудних камер поліцейських видно, що водій під час спілкування з патрульними лаявся нецензурними словами, відмовлявся показувати документи, а також оформлювати протокол щодо порушень.

В той же час з авто вийшла блогерка і почала знімати на камеру спілкування з правоохоронцями. За словами Білошицького, дружина затриманого виклала обрізане відео і стверджувала, що саме патрульні чинили насилля щодо неї та її чоловіка. Про перевищення швидкості та порушення ПДР вона не згадала.

Водію BMW повідомили про підозру. Йдеться про опір та умисне заподіяння побоїв правоохоронцю. Тепер порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Українці не забарилися з реакцією на скандал і одностайно вирішили, що авто порушників варто відправити ЗСУ на фронт, інстаблогерку пропонують залучити до копання окопів, а сміливому водієві BMW вручити повістку.

Реакція українців на скандал з водієм BMW та поліцейськими

Реакція українців на скандал з водієм BMW та поліцейськими

Загалом, більшість підтримують реакцію поліцейських та зазначають, що для порушників має бути як мінімум – штраф, і як максимум – повне занурення в процес захисту нашої держави.

Реакція українців на скандал з водієм BMW та поліцейськими

Реакція українців на скандал з водієм BMW та поліцейськими

Раніше дружина водія BMW звинуватила правоохоронців у надмірному застосуванні сили. Інста-блогерка та дизайнерка Mari Му Ray у своєму Інстаграмі опублікувала пост та сторіс, в якому написала, що її чоловіка "посадили", а її саму "побили". Але українці не повірили сльозам порушників.

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