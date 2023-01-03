На Волині троє дітей провалилися під кригу: є жертви (фото)

Трагічний випадок стався у Волинський області. Діти пішли гратися на місцевий кар'єр та провалилися під кригу.

Як повідомили у Службі порятунку регіону, інцидент трапився у місті Нововолинську. Троє дітей гралися на кризі, вона тріснула під ними й діти опинилися у крижаній воді.

"Сьогодні, 3 січня обідньої пори в м.Нововолинську на водоймі у кар’єрі під кригу провалились троє діток. Після повідомлення о 14:05 до служби 101 на місце події негайно виїхали рятувальники міської Державної пожежно-рятувальної частини та група водолазно-рятувальних робіт загону спецпризначення, а також поліція та карета швидкої допомоги", – кажуть рятувальники.

Працівники ДСНС кинулися рятувати дітей, коли вони доповзли до одного з хлопчиків та подали йому штурмову драбину, крига провалилась і двоє рятувальників теж опинились у воді.

"Рятувальники витягнули своїх колег з води на берег мотузкою з рятувальним кругом. Дитина у крижаній воді трималась за драбину і дочекалась на допомогу. Рятувальники знову дістались до неї уже майже вплав, ламаючи кригу. Обхопивши хлопчика та тримаючись за рятувальний круг, рятувальник тримав дитину, а його колеги витягнули їх обох на берег", – йдеться у повідомленні.

Щоб порятувати другого хлопчика, бійці ДСНС спочатку повзли по льоду, коли ж він провалювався, то плини у холодній воді, щоб дістати з неї дитину. На порятунок третього хлопчика довелося плисти на човні.

Рятувальники кажуть, що один з хлопчиків помер від переохолодження, його навіть не встигли доправити не берег. Загиблому було 16 років.

Дітей, яких вдалося врятувати (10 та 12 років) ушпиталили, вони отримали переохолодження та порізали руки об кригу.

Рятувальники закликали українців не пускати дітей гуляти на водойми, оскільки в Україні вже другий тиждень тримається плюсова погода, тож крига на водоймах дуже тонка.

"Виходити на лід категорично заборонено! Особливо слід пояснити це дітям, які зараз перебувають на канікулах. Нагадайте їм про правила безпечної поведінки як вдома, так і на вулиці", – додали у ДСНС.

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