На сході Іспанії знайшли давньоримські малюнки непристойного характеру віком 2000 років: має виняткове історичне значення

На сході Іспанії на руїнах античного римського форту Тоссаль-де-ла-Кала на узбережжі Бенідорму знайшли петрогліфи, які зображали рога достатку, обличчя та фалос. Форт був побудований близько 77 р. до н.е. і використовувався в якості укріпної споруди для військ полководця і державного діяча Квінта Серторія.

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Про це пише NV.ua

Також, форт використовувався для спостереження та захисту території під час Серторіанських воєн — громадянської війни, яка велась заколотниками проти римського уряду.

У 1940-х роках на це місце натрапив отець Ігнасіо Марія Бильда, після чого його дослідив професор М. Тарраделл 1965 року.

Різьблення на камені вірогідно зробив близько 2000 років тому один із жителів форту. Малюнок має розмір приблизно 57 на 42 сантиметри. На думку Хесуса Мораталла, доцента археології Університету Аліканте і керівника розкопок малюнок неповний, адже верхній правий квадрант каменю відсутній. Як залягає Морталли, рельєф має дуже велике історичне значення.

Нагадаємо, археолог-аматор знайшов в Німеччині скарб з кельтськими монетами віком 2000 років.

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