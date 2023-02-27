На Закарпатті зафіксували землетрус: дослідники розповіли, чи несе він загрозу

27 лютого о 03:15 на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево. За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних. Всередині будівлі відчувається багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма, повідомляють в Головному центрі спеціального контролю.

"Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", – кажуть фахівці.

Місцезнаходження сейсмічного джерела позначено на карті.

Місцезнаходження сейсмічного джерела

Місцеві жителі повідомляють у мережі, що прокинулись від поштовхів. Дехто писав, що переплутав землетрус із хвилею після вибуху.

Люди пишуть, що відчули поштовхи

"Останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району м. Іршава, 03 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км", – нагадують фахівці центру.

Нагадаємо, сейсмолог з НАН Олександр Кендзера розповів, чи можуть Україні загрожувати потужні землетруси.

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