На Землі утворюється новий океан, який розділить Африку надвоє – вчені

Група науковців провела дослідження, яке показало, що розлом, який з’явився у 2005 році та має довжину 56 км протягом певного часу стане океаном, який розділить Африку на два континенти. На це вказують отримані сейсмічні дані утворення розлому: він був викликаний процесами, подібними до тих, що відбуваються на океанічному дні.

Про це пише видання The New Times.

Потенційне утворення океану у Африці шокувало велику кількість вчених. Як повідомляє доктор Едвін Дінді з Університету Найробі, який спеціалізується на геології, ймовірно, що вздовж східного рукава Африканської рифтової долини дійсно відбувається формування океану.

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"Східний рукав Рифтової долини досить активний, це видно з численних поштовхів, що відбуваються навколо нього. Проте для того, щоб це сталося, знадобиться багато часу, можливо, мільйони років", – каже Дінді.

Науковець пояснює, що тектонічні плити постійно хаотично рухаються. Завдяки цьому руху сформувались континенти.

Дінді додав, що постійний рух усередині континентальної кори також спричинив утворення Східно-Африканської рифтової долини, яка залишається активною і розширюється, а це може призвести до утворення нового океану в Африці.

"Але це станеться не одразу, це станеться за мільйони років. Пам'ятайте, що знадобилося понад 30 мільйонів років, щоб товщина навколо рифтової долини зменшилася з 40 кілометрів до 35 кілометрів, а це означає, що буде потрібно ще багато років, щоб розлом збільшився ще на п’ять кілометрів", – заспокоює вчений.

Нагадаємо, що науковці дізнались, коли вибухне Сонце та знищить все живе.