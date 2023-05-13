На Землю насувається потужна магнітна буря: скільки вона триватиме та коли закінчиться

Магнітні бурі у травні 2023 - названо небезпечні дні у травні та як покращити здоров'я під час метеоударів

До кінця весни Землю накриє чотириденна магнітна буря. Її потужність становитиме 4-5 балів з 10 можливих.

Загалом місяць не буде дивувати сильними спалахами на Сонці, але все ж небезпечним період буде від 23 по 26 травня. Про це свідчать дані Meteoagent.

Читайте також: Магнітні бурі у травні: яких днів треба остерігатися та чому

В період дії магнітних бур люди здебільшого скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

Від 13 по 22 травня очікують метеоудари потужністю 2 бали, тобто слабкі. Але вже від 23 числа розпочнеться загострення та буде чотири небезпечні дні.

Також 28 травня буде метеоудар потужністю 4 бали, інші дні будуть спокійними.

Магнітні бурі у травні - Чотириденна магнітна буря у травні 2023 року

Читайте також: Землю накриє потужна чотириденна буря: коли саме

Щоб краще почуватися в небезпечні дні, дотримуйтеся простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю.

Споживайте менше або зовсім відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Їжте більше сезонних овочів та зелені, менше споживайте смаженої, гострої та жирної їжі.

Більше гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Читайте також: Коли магнітні бурі тривожитимуть українців у травні: календар метеоударів

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!