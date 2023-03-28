Почнеться 'чорна смуга': на три знаки зодіаку зваляться проблеми

Період до 2 квітня 2023 року стане важким для трьох уродженців зодіакального кола – на них чекають проблеми на роботі та конфлікти з близькими. Сварка з другою половинкою розгориться через дрібниці, але може призвести до великого скандалу та навіть розриву стосунків.

За словами астрологів, у зоні ризику Терези, Овни та Близнюки. Їм треба бути обережними і стримувати емоції: удача явно не на їхньому боці.

Терези

Уродженці цього знаку зодіаку вже відчули на собі перші негативні моменти цього тижня – хтось запізнився на роботу, потрапив під сильну зливу без парасольки чи посварився з начальником. На жаль, найближчими днями ситуація не покращиться, тому Терезам варто радіти дрібницям, наприклад, компліменту, приємній зустрічі з друзями або випитій з ранку смачній філіжанці кави. Тим більше, що попереду ще ті випробування: уродженці знаку можуть потрапити в ДТП та стати жертвами обману, втративши гроші, які довго збирали.

Овен

Впертим за вдачею і переконаним у своїй непогрішності Овнам доведеться знизити темп. Цей тиждень буде для них складним: почнеться все з неприємностей вдома, а потім проблеми збиратимуться, як снігова куля. Овнам загрожують сварки з другою половинкою, родичами та сусідами. Емоції стримати буде дуже важко, і це лише погіршить ситуацію. Потрібно бути уважними у громадських місцях – уродженці знаку можуть стати жертвами недобросовісного продавця чи злодія.

Близнюки

Близнюків мучитиме вимогами та претензіями друга половинка. Уродженці знаку давно обіцяли партнеру, що підуть з ним на скеледром чи в тренажерний зал, але цього тижня не буде ні часу, ні бажання, тож атмосфера вдома стане напруженою. Це позначиться на професійних успіхах Близнюків – вони можуть припуститися помилки, яка коштуватиме репутації. Уродженці знаку не лише нарвуться на гнів керівництва, а й залишаться без премії, на яку дуже розраховували. Про кар'єрне просування також поки що доведеться забути.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.