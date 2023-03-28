Начнется 'черная полоса': на три знака зодиака обрушатся проблемы

Период до 2 апреля 2023 станет трудным для трех уроженцев зодиакального круга – их ждут проблемы на работе и конфликты с близкими. Ссора со второй половинкой разгорится из-за мелочи, но может привести к большому скандалу и даже разрыву отношений.

По словам астрологов, в зоне риска Весы, Овны и Близнецы. Им нужно быть осторожными и сдерживать эмоции: удача явно не на их стороне.

Весы

Уроженцы этого знака зодиака уже ощутили на себе первые негативные моменты этой недели – кто-то опоздал на работу, попал под сильный ливень без зонтика или поссорился с начальником. К сожалению, в ближайшие дни ситуация не улучшится, поэтому Весам стоит радоваться мелочам, например, комплименту, приятной встрече с друзьями или выпитый с утра вкусной чашечке кофе. Тем более, что впереди еще те испытания: уроженцы знака могут попасть в ДТП и стать жертвами обмана, потеряв деньги, которые долго копили.

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Овен

Упрямым по натуре и убежденным в своей непогрешимости Овнам придется снизить темп. Эта неделя будет для них сложной: начнется все из неприятностей дома, а затем проблемы будут собираться, как снежный ком. Овнам грозят ссоры со второй половинкой, родственниками и соседями. Эмоции будет сдержать очень трудно, и это только усугубит ситуацию. Нужно быть внимательными в общественных местах – уроженцы знака могут стать жертвами недобросовестного продавца или вора.

Близнецы

Близнецов будет изводить требованиями и претензиями вторая половинка. Уроженцы знака давно обещали партнеру, что пойдут с ним на скалодром или в тренажерный зал, но на этой неделе не будет ни времени, ни желания, поэтому атмосфера дома станет напряженной. Это отразится на профессиональных успехах Близнецов – они могут допустить ошибку, которая будет стоить репутации. Уроженцы знака не только нарвутся на гнев руководства, но и останутся без премии, на которую очень рассчитывали. О карьерном продвижении также пока придется забыть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.