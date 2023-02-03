'Почнеться мирний процес': астрологиня назвала терміни завершення війни в Україні

Війна в Україні, ймовірно, затягнеться, але мирний процес розпочнеться вже навесні 2023 року. Можливі переговори із Росією.

Про це заявила астрологиня Анна Вергелес. За її словами, активні бойові дії розгорнуться у лютому та березні, потім виникне "вікно" для переговорного процесу.

"Щодо завершення війни я б виділила три точки: найімовірніше, почнеться мирний процес навесні, навіть ближче до літа – кінець квітня, травня та перша половина червня", – зазначила вона.

Вергелес додала, що у квітні-травні будуть йти активні дипломатичні процеси, які стануть підсумком тих подій, які відбудуться у березні. Якщо сторонам не вдасться досягти домовленостей, то наступні мирні переговори можливі у листопаді.

Астролог уточнила, що остаточну точку у війні в Україні буде поставлено у квітні-травні 2024 року.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.