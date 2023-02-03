'Начнется мирный процесс': астролог назвала сроки завершения войны в Украине

Война в Украине, вероятно, затянется, но мирный процесс начнется уже весной 2023 года. Возможны переговоры с Россией.

Об этом заявила астролог Анна Вергелес. По ее словам, активные боевые действия развернутся в феврале и марте, после возникнет "окно" для переговорного процесса.

"Касательно завершения войны я бы выделила три точки: вероятнее всего, начнется мирный процесс весной, даже ближе к лету – конец апреля, мая и первая половина июня", – отметила она.

Вергелес добавила, что в апреле-мая будут идти активные дипломатические процессы, которые станут итогом тех событий, которые произойдут в марте. Если сторонам не удастся достичь договоренностей, то следующие мирные переговоры возможны в ноябре.

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Астролог уточнила, что окончательная точка в войне в Украине будет поставлена в апреле-мае 2024 года.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.