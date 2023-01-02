"На будинком пролетіло, страшно": місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Севастополі та Сімферополі (відео)

Увечері, 2 січня, у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. Про це повідомляється в місцевих телеграм-каналах Севастополя та Сімферополя.

Інформацію підтвердив також і псевдогубернатор Севастополю Михайло Развожаєв. Він розповів про роботу протиповітряної оборони.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА", - написав він.

Через пів години він додав, що над містом збили ще один БПЛА.

"Системи ППО збили ще одну БПЛА над морем. Наші військові продовжують відбивати атаку. Прохання всім зберігати спокій", - йдеться в його повідомленні в Телеграм.

Водночас місцеві жителі Криму розповідають, як чули вибухи у місті.

Деякі пишуть про гучні звуки, які їх налякали.

Зазначимо, що сьогодні стало відомо про те, що псевдогубернатор Развожаєв вивіз все своє майно і сім'ю на Кіпр. Про це заявили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю для АВС повідомив, що "бавовна" у Криму буде повторюватися. Він зазначив, що це українська територія і ми можемо використовувати на своїй землі будь-яку зброю.

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