Надбавок більше не буде: хто з пенсіонерів залишився без додаткових виплат

У деяких областях тимчасово призупинили виплату додаткових надбавок пенсіонерам. Хто залишився без доплат і що стало підставою для такого кроку — дізнавайтеся далі.

За словами пенсійного експерта видання "На пенсії" Сергія Коробкіна, згідно з чинним законодавством, пенсії для мешканців гірських територій мають бути на 20% вищими за виплати для людей, які проживають на рівнинній місцевості. Проте у 2025 році виникли складнощі з реалізацією цих виплат, про що повідомляє UAportal.

Фахівець пояснює, що відтепер виплата гірської надбавки має здійснюватися не за нормами чинного законодавства, а згідно з процедурою, яку повинен визначити уряд. Однак, за його словами, Кабінет Міністрів ще не розробив і не затвердив відповідний механізм, що спричинило юридичну прогалину.

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Наприкінці 2024 року парламент ухвалив державний бюджет на 2025 рік, який, зважаючи на військовий стан і складну економічну ситуацію, передбачає тимчасове обмеження дії деяких законів. Це, зокрема, стосується норм щодо соціальних виплат і пільг.

Тод на даний момент подати заяву на отримання цієї надбавки неможливо, оскільки попередній порядок призначення втратив чинність, а новий механізм досі не запроваджено. Водночас ті пенсіонери, які отримували надбавку раніше, продовжують її отримувати в звичайному порядку.

Подробиці про гірську надбавку

Мешканці гірських регіонів часто зіштовхуються з погано розвиненою інфраструктурою, браком робочих місць і ускладненим транспортним сполученням. У зв’язку з цим держава запровадила для них низку пільг, зокрема підвищені пенсійні виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українських пенсіонерів отримає надбавки у 2025 році і скільки виплатять.

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