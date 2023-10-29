'Треба демобілізовувати': експерт розповів, кого першими потрібно звільнити з армії

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий вважає, що потрібно провести демобілізацію тих військовослужбовців, які воюють з перших днів повномасштабної війни. Проте він переконаний, що не всі бійці захочуть залишити армію.

Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.ua. Зі слів Євгена Дикого, демобілізацію не можна провести за день.

"Великої мобілізації, на мою думку, не уникнути. З боку держави має бути низка кроків, зокрема – демобілізувати тих, хто відвоював півтора року. Це не можна зробити за день. Я чудово розумію командирів, які не хочуть відпускати тих, хто воює від перших днів. Це були мотивовані і досвідчені люди. Але зараз вони зношені та втомлені", – сказав Євген Дикий.

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Він зазначив, що не всі захочуть йти з армії. Зокрема, він знає хлопців 30 років, які не підуть, проте тих, кому за 50 – потрібно демобілізувати. Він переконаний, що півтора року війни – це велике навантаження.

"Але якщо буде рішення, що через пів року ті, хто воює від перших днів, підуть додому - це правильно. Їх можна замінити", – заявив він.

Крім цього, він вважає, що таким чином можна пришвидшити мобілізацію, оскільки чіткі терміни дадуть людям розуміння, скільки часу доведеться пробути на фронті. Також це вплине на мотивацію тих, кого потрібно призвати до ЗСУ, адже "мало хто готовий купити квиток в один кінець, навіть добровольці".

"Тоді (у перші дні війни, – ред.) усі думали – або загинемо, або переможемо. Варіанту, що це затягнеться на роки, не було. Люди йшли на кілька місяців, але не підписувались воювати до кінця свого життя. Ми маємо встановити фіксований термін служби з дедлайном. Далі людина може або залишатись, або повернутись в тил. Вирішення цієї проблеми зрушить мобілізацію", – додав Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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