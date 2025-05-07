'Нафтогаз' закликає клієнтів оновити особисті дані: чому це важливо

Через застарілу інформацію у базі даних у споживачів "Нафтогазу" можуть виникнути труднощі з оформленням документів у подальшому. Оновлення відомостей займає всього кілька хвилин, але має важливе значення.

Якщо дані у профілі клієнта є оновленими, система працює стабільно та коректно. Про це інформує "24 Канал" з посиланням на "Нафтогаз".

Навіщо оновлювати особисті дані:

Щоб уникнути проблем із документацією в майбутньому;

Для безперешкодного користування онлайн-сервісами та зручної передачі показань газу;

Щоб своєчасно отримувати важливі повідомлення, пов’язані з особовим рахунком.

Оновлення інформації необхідне тим українцям, які:

Змінили прізвище;

Має новий номер телефону або e-mail;

Оновили паспорт або змінили паспортні дані;

Виявили неточності у своїй інформації в системі "Нафтогаз".

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Як оновити інформацію

Щоб оновити свої дані, громадянин повинен пройти процедуру ідентифікації. Для цього слід зайти на сайт, обрати розділ "Оновлення даних" та вказати номер особового рахунку разом із першими трьома літерами прізвища власника рахунку.

Далі потрібно натиснути кнопку "Продовжити" й пройти перевірку, ввівши:

номер мобільного телефону;

код із SMS або три останні цифри номера телефону, з якого було здійснено дзвінок.

Після цього необхідно подати заявку на оновлення даних, скориставшись одним із доступних способів:

через портал "Дія";

через систему IDGOVUA;

шляхом заповнення полів у розділах "Особисті дані", "Інформація про газопостачання" та "Місце розташування об’єкта газопостачання".

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