Знайдено найефективніший спосіб з видалення волосся, яке забило злив у ванній

Як прочистити злив у ванній від волосся - як прочистити каналізацію без хімікатів

Волосся, що застрягло в каналізації, може не тільки засмітити труби, а й викликати неприємний запах. Є чотириетапний трюк, який можна використовувати для розв'язання цієї поширеної проблеми.

Щоб прочистити каналізацію, заблоковану волоссям, є дуже ефективний метод у рекордно короткий термін. Для цього вам не потрібно буде використовувати ніяких інгредієнтів, що чистять, а достатньо екологічно чистих. Про це пише Sante Plus.

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Як прочистити каналізацію без хімікатів?

Щоб запобігти засміченню зливу, рекомендується щодня видаляти волосся, яке може стікати в каналізацію. Але крім регулярного догляду за зливом, можна позбутися волосся, що засмічує труби, за допомогою простої техніки.

Вам необхідно взяти незамінний побутовий інгредієнт – харчова сода, а також кристали соди. Ці нетоксичні продукти допоможуть очистити каналізацію у ванній у найкоротші терміни без втручання сантехніків.

1. Промийте злив

Щоб видалити волосся зі стінок каналізації, рекомендується налити в трубу невелику кількість рідини для миття посуду. Потім додайте чашку білого оцту і таку ж кількість харчової соди. Ви побачите хімічну реакцію, яка допоможе розчинитися сміттю та відкладених домішок. Залиште діяти на 5 хвилин, потім залийте в труби окріп.

2. Використовуйте довгі плоскогубці або пінцет, щоб прочистити злив. Щоб видалити волосся, що викликає закупорку, використовуйте довгий пінцет. Таким чином, ви усунете великі засмічення, обертаючи інструмент по стінах.

Для більшої ефективності можна допомогти собі ліхтариком. Потім налийте в трубу окріп, перш ніж повторити операцію. Під час цієї процедури рекомендується одягати рукавички та маску, щоб захистити себе від неприємних запахів та опіків.

3. Використовуйте вантуз, щоб прочистити злив. Щоб видалити залишки волосся, що застрягли у зливі, вам знадобиться вантуз. Почніть із закриття отвору раковини тканиною з мікрофібри. Енергійно прокачайте рідину за допомогою цього інструменту і зніміть тканину, щоб видалити бруд, що застряг у трубі.

Якщо ви хочете очистити трубу глибше, можна використовувати дренажну змійку. Для цього проштовхніть її до зливу вертикальними, а потім горизонтальними рухами.

4. Підтримуйте злив, щоб уникнути засмічення. Після усунення засмічення рекомендується ретельно підтримувати ванну у чистоті, щоб максимально уникнути повторення.

Щотижня очищайте злив кристалами соди. Для цього вилийте чашку цього абразивного інгредієнта в каналізацію, перш ніж заливати окріп. От і все!

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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